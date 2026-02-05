Зимняя Олимпиада — 2026
Вкуснятина на ужин, от одного только вида которой текут слюни: запеченные блины под соусом

Фото: D-NEWS.ru
Запеченные блины с фаршем под соусом бешамель получаются настолько сытные, что легко заменят полноценный прием пищи. Идеальная вкуснятина для ужина, от одного только вида которой текут слюни.

Рецепт: для блинчиков возьмите 300 мл молока, 2 яйца, 150 г муки, щепотка соли, 1 ст. л. сахара, растительное масло. Для начинки: 500 г мясного фарша, 1 луковица, 2 ст. л. томатной пасты, соль, перец, специи. Для соуса бешамель: 2 ст. л. сливочного масла, 2 ст. л. муки, 400-500 мл молока, соль, 100-150 г тертого сыра для посыпки.

Приготовьте тесто для блинов: взбейте яйца с солью и сахаром, добавьте молоко и муку, замесите жидкое тесто без комков и испеките тонкие блины на разогретой сковороде. Для начинки обжарьте лук, добавьте фарш, разомните его и жарьте до готовности, добавьте томатную пасту, соль и специи, потушите 5-7 минут. Начинку остудите. На каждый блин положите ложку фарша, посыпьте сыром и сверните конвертиком или трубочкой. Для соуса растопите в сотейнике сливочное масло, всыпьте муку и прогрейте 1-2 минуты, постоянно помешивая. Тонкой струйкой влейте теплое молоко. Варите на медленном огне до загустения, добавьте соль. Разогрейте духовку до 180°C. Уложите свернутые блины в форму, залейте соусом, сверху посыпьте сыром. Запекайте 20-25 минут до золотистой корочки.

Ранее стало известно, как приготовить куриные голени в чесночном соусе — аромат на весь дом.

