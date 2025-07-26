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26 июля 2025 в 13:10

Вкуснейший вишневый компот в 3-литровых банках

Вкуснейший вишневый компот в 3-литровых банках Вкуснейший вишневый компот в 3-литровых банках Фото: Shutterstock/FOTODOM

Представьте январский вечер, а на столе — банка с ярким, рубиновым вишневым компотом, напоминающая о жарком лете. Этот простой и любимый многими напиток — настоящий витаминный подарок зимой. Для консервации в трехлитровых банках идеально подходят плотные, спелые вишни, например, сорта Шпанка или Гриот. Удалите плодоножки, тщательно промойте ягоды под проточной водой. Обязательно простерилизуйте банки и крышки над паром или в духовке. Наполните вишней чуть больше, чем на треть — это обеспечит насыщенный вкус и цвет. Доведите воду до кипения, залейте ягоды в банках доверху, накройте крышками и оставьте на 15-20 минут для прогрева. Спустя указанное время слейте воду через крышку с дырочками в кастрюлю. Добавьте сахар из расчета примерно 250-300 грамм на банку и доведите сироп до кипения. Сразу же залейте кипящим сиропом вишню в банках, следя, чтобы он немного перелился через край для удаления воздуха. Закатайте банки герметично, переверните их крышками вниз и укутайте в одеяло до полного остывания. Храните компот в подвале или кладовке — там прохладно и темно. Напиток порадует вас невероятным ароматом и вкусом холодной зимой, напоминая о солнечных днях. Наслаждайтесь!

рецепты
компоты
вишня
домашние заготовки
Оксана Головина
О. Головина
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Вкуснейший вишневый компот в 3-литровых банках
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