Вкуснейший вишневый компот в 3-литровых банках

Представьте январский вечер, а на столе — банка с ярким, рубиновым вишневым компотом, напоминающая о жарком лете. Этот простой и любимый многими напиток — настоящий витаминный подарок зимой. Для консервации в трехлитровых банках идеально подходят плотные, спелые вишни, например, сорта Шпанка или Гриот. Удалите плодоножки, тщательно промойте ягоды под проточной водой. Обязательно простерилизуйте банки и крышки над паром или в духовке. Наполните вишней чуть больше, чем на треть — это обеспечит насыщенный вкус и цвет. Доведите воду до кипения, залейте ягоды в банках доверху, накройте крышками и оставьте на 15-20 минут для прогрева. Спустя указанное время слейте воду через крышку с дырочками в кастрюлю. Добавьте сахар из расчета примерно 250-300 грамм на банку и доведите сироп до кипения. Сразу же залейте кипящим сиропом вишню в банках, следя, чтобы он немного перелился через край для удаления воздуха. Закатайте банки герметично, переверните их крышками вниз и укутайте в одеяло до полного остывания. Храните компот в подвале или кладовке — там прохладно и темно. Напиток порадует вас невероятным ароматом и вкусом холодной зимой, напоминая о солнечных днях. Наслаждайтесь!