«ВКонтакте» запустил чат-бота «ЛизаАлерт» для поиска людей и добровольцев

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В официальном сообществе «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте» появился чат-бот. С его помощью пользователи смогут узнать больше о работе отряда, это ускорит коммуникацию при поиске людей, сообщает пресс-служба социальной сети.

Он поможет пользователям узнавать больше о работе отряда и ускорит любую коммуникацию, в том числе при поиске людей. Также через бота можно будет вступить в ряды добровольцев «ЛизаАлерт» в разных регионах России, — гласит сообщение.

Использование чат-бота поможет снизить нагрузку на горячую линию и направить больше ресурсов на решение проблем, требующих непосредственного участия человека. В социальной сети пояснили: если у человека есть оперативная и важная информация о пропавшем гражданине, то с помощью чат-бота он сможет быстро связаться с модератором. Более того, автоматизированный помощник расскажет россиянам, что делать в случае пропажи человека, и как поступать в экстренных ситуациях.

Фото: пресс-служба ВКонтакте

Ранее руководитель направления «Техника на ПСР» поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Владимир Святловский заявил, что указатели в лесах помогают сбившимся с пути не потеряться. По его словам, их устанавливают именно там, где пропадает больше всего людей. В этом спасателям помогает статистика.