Визажист дал советы по созданию яркого новогоднего макияжа

Праздничный макияж может быть ярче повседневного, но должен подходить к одежде и причёске, рассказал визажист Захар Гринов изданию argumenti.ru. Он посоветовал добавить больше блеска: немного спрея для зоны декольте, для рук и, возможно, волос, чтобы создать видимость гламурного образа.

Что касается лица, то я бы акцент сделал на глазах: использовал бы тени. В этом зимнем сезоне в тренде фиолетовый, индиго и, конечно, серебряный. Если вы хотите быть нежной и загадочной, то непременно используйте эти цвета. Ещё прекрасно создадут праздничный образ чёрные, коричневые и золотистые тени. Вы будете словно в «дымке». Не стоит бояться в праздничную ночь использовать разноцветную тушь: синюю, фиолетовую и, возможно, жёлтую, — рекомендует Гринов.

Он добавил, что важно учитывать тип внешности. Так, светлой коже подойдут зелёные, серые и синие тона, а смуглой — бежево-коричневые. «Смоки-айс», по мнению визажиста, подходит большинству.

Для губ же, по его словам, в тренде матовые цвета помады. Но вполне можно использовать и чувственную красную, и бордовую.

Ранее визажист из Новосибирска Дарья Лабинская рассказала, что для ежедневного макияжа достаточно всего 15 минут. Главное — найти свою изюминку и сделать акцент именно на ней.