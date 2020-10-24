Вирусологи рассказали, куда ударит третья волна COVID-19 в России

https://static.news.ru/photo/e088787c-17ed-11eb-8402-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прогнозируемая третья волна распространения коронавируса в России может наиболее сильно проявиться в целом ряде регионов, тогда как Москва приближается к тому, чтобы переломить ситуацию в сторону снижения заболеваемости, считают вирусологи и другие специалисты.

Вирусологи напомнили, что 26 октября в России был установлен очередной антирекорд по числу выявленных заразившихся коронавирусом — 17 347 человек. При этом в Кремле уже отметили, что основной удар приняли на себя регионы, а не Москва, пишут «Известия».

Вирусолог, директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета Александр Лукашев считает, что если раньше специалисты могли оценивать ситуацию с распространением COVID-19 в России в целом, то теперь это невозможно.

В разных регионах ситуация складывается разная: и по уровню заболеваемости, и по частоте контактов, и по погодным условиям, и по ограничительным мерам, — сказал он.

В регионах ещё не так заметен эффект от ограничительных мер, например, ношения масок. В то же время Москва способна за счёт ограничений в скором времени выйти на снижение заболеваемости, добавил вирусолог.

Как сообщал NEWS.ru, официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила ранее, что вторая волна пандемии коронавируса может оказаться сильнее первой. Об этом, по её мнению, говорит рост заболеваемости в популярных у российских туристов странах — Египте, Турции, ОАЭ.

Между тем, как заявила глава Совфеда Валентина Матвиенко, она надеется, что новая волна заражений коронавирусом пойдёт на спад в ближайшие две-три недели.