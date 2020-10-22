МИД: вторая волна COVID-19 может стать сильнее первой

https://static.news.ru/photo/e7993318-1469-11eb-a042-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вторая волна пандемии коронавируса может оказаться сильнее первой, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

По её словам, в ряде государств, традиционно популярных у российских туристов, наблюдается рост заболеваемости. Среди них Египет, Турция, Арабские Эмираты, Словения, Хорватия, а также Мальдивы и Сейшельские острова.

Вновь обращаемся к гражданам с просьбой тщательно взвешивать обстоятельства при принятии решений о своих зарубежных поездках, а в случае отсутствия острой необходимости также просчитывать все возможные риски вплоть до того, чтобы, может быть, даже и воздерживаться от подобных поездок, — подчеркнула она.

Представитель ведомства отметила, что возможны «обратный откат» и реальные риски развития ситуации по нежелательному сценарию, передаёт ТАСС.

За минувшие сутки в России выявлено 15,9 тысячи новых случаев заражения COVID-19. Всего в стране заболели более 1,4 млн человек. За время пандемии вылечились свыше 1,1 млн пациентов, скончались 25,2 тысячи.

Ранее, как писал NEWS.ru, академик РАН Арег Тотолян предупредил, что ситуация с распространением коронавируса может ухудшиться, если зима будет тёплой.