Вирусологи назвали минимальным риск заразиться коронавирусом дома

https://static.news.ru/photo/260eb06c-9028-11ea-826a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вероятность заражения коронавирусом дома на самоизоляции есть, однако она минимальна. Об этом заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

Мне это [возможность заражения коронавирусом дома] кажется практически невероятным. Вирус не может переносить просто воздух, он переносится на мельчайших капельках воды. Когда эти капельки высыхают, вирус очень быстро погибает, — рассказал он ТАСС.

По его словам, вне организма COVID-19 крайне неустойчив. Однако специалист не исключил попадания вируса в дом в период самоизоляции.

Можно представить какой-то сценарий, когда в дом попадают заражённые продукты, например, немытые фрукты, — считает эксперт.

По его словам, все принесённые в дом продукты нужно обязательно мыть.

В свою очередь врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков отметил, что вирус дольше всего живёт на пластике и нержавейке. Возможность заразиться напрямую зависит от иммунитета человека.

Если иммунитет низкий, вероятность выше, но если человек использует определённые средства защиты: соблюдает дистанцию, носит маску, моет руки, не прикасается к лицу, то риск минимален, — объясняет вирусолог.

Ранее вирусолог Анатолий Альштейн допустил, что инфекцию можно подхватить через еду или воду. Избежать этого поможет использование кипячёной воды, мытьё фруктов и овощей, а также термическая обработка продуктов, писал NEWS.ru.