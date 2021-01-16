Вирусологи оценили риск заразиться коронавирусом на крещенских купаниях

https://static.news.ru/photo/38db6778-58bc-11eb-95b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несмотря на устойчивость коронавируса к низким температурам, заразиться во время крещенских купаний вряд ли получится. Однако риск всё же есть, предупредили вирусологи.

По словам доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, вероятность заражения в воде минимальна, поэтому в купели, где вода будет около +4 градусов, количество вируса будет незначительным для заражения. Но есть другие опасности.

В тех помещениях, где происходит подготовка и куда попадают люди после того, как окунулись в прорубь, всё-таки помещение замкнутое, вентиляция там будет минимальная, скученность населения вполне вероятна. В этом месте вероятность заражения я бы не исключал, — цитирует Вознесенского РБК.

В свою очередь директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович отметила, что цепочка передачи вируса почти наверняка активируется, если люди возле купели не будут соблюдать социальную дистанцию.

По её словам, резкое стрессовое воздействие на иммунитет человека во время купания в проруби может привести «к окну дополнительных возможностей для заражения».

В этом году к этому надо относиться более аккуратно, чем в предыдущие годы. Нельзя переохлаждаться, если есть хронические заболевания,— предупредила Попович.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион рекомендовал воздержаться от ныряния в прорубь из-за пандемии коронавируса. Он напомнил, что крещенские купания не относятся к церковным ритуалам, и подчеркнул, что в этом году решил не окунаться в прорубь.

Один из главных христианских праздников Крещение будут отмечать 19 января.