Вирусолог: первая волна коронавируса в России ещё только начинается

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, что в каждом регионе России своя динамика развития коронавируса. В некоторых регионах страны только пришла первая волна.
По его словам, эпидемия энергично распространяется по всему миру несмотря на то, что некоторым странам удалось взять ситуацию под контроль. В России из-за больших размеров государства динамика отличается в каждом регионе,
Где-то, где проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия, заметен спад, но есть и субъекты, где всё только начинается. В результате из-за таких локальных эпидемий мы видим, что эпидемия продолжает усиливаться, — подчеркнул он.
В связи с тем, что инфекция начала распространяться по стране, можно считать, что основная волна COVID-19 начинается только сейчас. Однако за прошедшее время страна получила опыт борьбы с вирусом, что облегчит ситуацию.
Прошедший этап был очень важен в развитии пандемии, в результате которого мы научились принимать меры в лечении людей. Поэтому я думаю, что дальше нам будет легче, так как сейчас очень подготовлена и медицина, и россияне, часть из которых уже научились жить в таких условиях, — добавил он.
Ранее NEWS.ru писал, что во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) продолжают считать пандемию коронавируса чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. По данным организации, она будет длиться ещё долгое время.
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