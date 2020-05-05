Вирусолог: Россия начала выход на плато по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/cd8a5c52-8ec4-11ea-8800-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Россия выходит на плато по числу заражённых коронавирусной инфекцией. Такого мнения придерживается руководитель лаборатории арбовирусов НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Бутенко.

По словам эксперта, в течение трёх дней нет резкого прироста новых случаев COVID-19, их число примерно одинаково. А это, считает вирусолог, даёт надежду на плато, но говорить об окончательной стабилизации ситуации пока рано.

Нужно смотреть, когда произойдёт заметное снижение количества больных коронавирусом или будет наблюдаться такая тенденция. Только тогда мы сможем понять, что плато действительно пройдено, — рассказал «Газета.Ru» Бутенко.

Между тем ведущий научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Ларичев призвал подождать с прогнозами, напомнив, что несколько дней подряд фиксировали по 5 тысяч новых заболевших.

Ранее NEWS.ru писал, что эпидемиологическая ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве и Московской области стабилизируется ближе к середине лета. Такое мнение высказал директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин. При этом, как полагают специалисты, Россия ещё не вышла на так называемое плато заболеваемости — когда количество новых выявленных случаев не растёт, а остаётся примерно прежним. Пик распространения инфекции пока не наступил.

ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года, 11 марта 2020 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,5 млн человек, погибли свыше 251 тысячи, выздоровели более 1,1 млн.

В России на 5 мая общее число инфицированных достигло 155 370 (+10 102 за последние сутки), 19 896 пациентов выздоровели (+1770 за последние сутки), умер 1451 человек (+95 за последние сутки). В Москве 80 115 заболевших (+5714 за последние сутки), 7870 выздоровели, 816 умерли.