Вирусолог рассказал, можно ли отличить коронавирус от простуды Вирусолог Альтштейн: самостоятельно отличить коронавирус от простуды невозможно

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Самостоятельно отличить коронавирус от простуды невозможно. Чтобы точно узнать свой диагноз, необходимо сдать тест, рассказал Lenta.ru главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Вирусолог также призвал россиян вакцинироваться, а при первых симптомах болезни обращаться к врачу.

Если у вас идет простудное заболевание, вам нужно обратиться туда, где сделают анализ разной степени реакции или антигенный тест, который сейчас делают за минуты. Тогда все станет ясно. Какого-то клинического признака, который четко отличит коронавирусную инфекцию от другой инфекции — такого нет, — объяснил ученый.

Несмотря на относительно легкое протекание болезни и низкий процент летальности при новых штаммах коронавируса, Альштейн все равно призывает обследоваться и вакцинироваться. По его словам, в семье могут быть пожилые родственники или хронические больные, которые получат эту инфекцию.

Глава Роспотребнадзора ранее заявила, что в России отмечается рост числа заболевших коронавирусом с появлением новых разновидностей штамма «омикрон». По ее словам, количество госпитализаций незначительно выросло, а сама болезнь переносится в легкой форме. Она добавила, что в России достаточно тестов, которые способны распознавать новые разновидности «омикрона».