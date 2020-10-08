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Вирусолог рассказал, когда коронавирус пойдёт на спад в России

06:20, 08 октября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вирусологи предполагают, что значительные изменения в ситуации с коронавирусом в лучшую сторону наступят в России ближе к январю. Пик заболеваемости специалисты однозначно определить не могут, но едины в периоде, когда заболеваемость инфекцией пойдёт на спад.

Сейчас показатели по коронавирусу в стране не намного выше, чем весной, считает руководитель Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссионных заболеваний имени Марциновского Александр Лукашев.

Тогда мы росли с нуля, а сейчас с изначально высокого плато. Время роста с одного заболевшего до тысячи такое же, как с тысячи до миллиона, поэтому суточный прирост сейчас большой, но относительная скорость сопоставимая,цитируют специалиста «Известия».

Лукашев добавил, что сейчас невозможно спрогнозировать пик заболеваемости, но, возможно, что перелом наступит до начала 2021 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ситуация с коронавирусом должна стабилизироваться в России через две-три недели. Всё это время в стране будет фиксироваться рост заболеваемости.

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