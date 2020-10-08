Вирусолог рассказал, когда коронавирус пойдёт на спад в России

https://static.news.ru/photo/208be72a-0915-11eb-82b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вирусологи предполагают, что значительные изменения в ситуации с коронавирусом в лучшую сторону наступят в России ближе к январю. Пик заболеваемости специалисты однозначно определить не могут, но едины в периоде, когда заболеваемость инфекцией пойдёт на спад.

Сейчас показатели по коронавирусу в стране не намного выше, чем весной, считает руководитель Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссионных заболеваний имени Марциновского Александр Лукашев.

Тогда мы росли с нуля, а сейчас с изначально высокого плато. Время роста с одного заболевшего до тысячи такое же, как с тысячи до миллиона, поэтому суточный прирост сейчас большой, но относительная скорость сопоставимая, — цитируют специалиста «Известия».

Лукашев добавил, что сейчас невозможно спрогнозировать пик заболеваемости, но, возможно, что перелом наступит до начала 2021 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ситуация с коронавирусом должна стабилизироваться в России через две-три недели. Всё это время в стране будет фиксироваться рост заболеваемости.