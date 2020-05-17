Вирусолог поддержал частичное снятие ограничений из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что люди должны носить медицинские маски во всех общественных местах, транспорте и на рабочем месте.

Об этом она сказала в интервью Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 1». По её словам, на данный момент соблюдать масочный режим необходимо. Находиться без защитной маски можно только в...