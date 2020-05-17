Общество

Вирусолог поддержал частичное снятие ограничений из-за коронавируса

14:35, 17 мая 2020

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн назвал преждевременным снятие по всей стране ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции.

По его словам, двух дней с малой долей заражений недостаточно.

Мы сейчас находимся в стабильном состоянии, последние две недели не было нарастания, а в последние два дня даже наметилось снижение, — передаёт НСН его слова.

Однако он поддержал постепенном восстановлении экономики и частичное открытие предприятий.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Московской области Андрей Воробьёв назвал три критерия, достигнув которые область сможет начать частично снимать ограничения и восстанавливать экономику. Он уверен, что Подмосковье сможет их достичь к 18 мая.

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