https://static.news.ru/photo/19e71fe4-44b6-11ea-a8ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wei Peiquan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский вирусолог Михаил Щелканов высказался о возможности искусственного происхождения коронавируса. По его словам, лаборатория вирусологии в китайском Ухане действительно существует, но версия о намеренном выведении вируса является скорее фейком.

Там есть прекрасная лаборатория вирусологии. Китайцам повезло, что она там была. Удалось быстро идентифицировать возбудитель. Но искусственное происхождение нового коронавируса — фейк, — подчеркнул учёный в беседе с РИА Новости.

По последним данным, число жертв вируса составляет 259 человек, общее количество заражённых — 11,7 тысячи. Два случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в России.

Ранее NEWS.ru писал, что генетики усомнились в официальной версии происхождения коронавируса. Греческие учёные не нашли доказательств возникновения нового коронавируса в результате рекомбинации.

Анализ подтвердил, что новый вирус действительно тесно связан с патогенами, поражающими летучих мышей, которые живут в провинции Юннань. Однако при этом у него обнаружился ряд уникальных черт в устройстве РНК вируса, несовместимых с теорией о недавней рекомбинации.