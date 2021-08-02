Вирусолог назвал вакцину от COVID-19 без побочных эффектов

Вакцина от коронавируса «КовиВак» практически не имеет побочных эффектов и даёт хороший иммунный ответ у переболевших. Об этом URA.RU заявил профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Учёный сравнил «КовиВак», которую создали в научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова и «Спутник V» от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Чумаковская вакцина мне пока нравится только как препарат для вакцинации переболевших. Потому что она не реактогенная (не вызывает побочных реакций. — NEWS.ru) и у переболевших даёт существенный подброс иммунного ответа, — цитирует агентство Чепурного.

Он добавил, что «Спутник V» является более эффективным препаратом от коронавируса. Однако побочных эффектов от него больше.

Ранее Чепурнов рассказал об особенности лечения «дельта»-штамма. Он отметил, что лечить пациентов с этой разновидностью коронавируса сложнее. В отличие от уханьского варианта «дельта» лечится сложнее, так как в этом случае играют роль гастроэнтерологическая компонента и скорость развития заболевания.