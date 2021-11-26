Вирусолог назвал сроки прихода в Россию нового штамма COVID-19

Штамм коронавируса «омикрон» могут выявить в России уже в ближайшие месяцы, заявил вирусолог, профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Эту разновидность уже называют самой опасной из всех существующих, однако, как считает эксперт, новый вариант COVID пока мало изучен, поэтому судить о его последствиях очень сложно, пишет «Секрет».

Ещё неясно, как антитела, вызываемые современными вакцинами, на него действуют. Будет ли он распространяться — тоже покажет время. Но если он окажется таким же эпидемичным, как «дельта»-штамм, никакие власти за ним уследить уже не смогут, — считает специалист.

B.1.1.529 был обнаружен в Южной Африке и содержит 32 мутации, часть из которых указывают на его высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Он имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.

Случаи заражения этой разновидностью COVID зафиксированы в ЮАР, Ботсване, Гонконге, Израиле и Бельгии.

В России новый штамм пока не обнаружен. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что при необходимости под этот штамм можно будет адаптировать вакцину «Спутник V».