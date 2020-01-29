https://static.news.ru/photo/13526360-42a3-11ea-a14b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вирусолог Михаил Щелканов заявил, что риск появления коронавируса на территории России очень высок. По его словам, ситуация осложняется из-за того, что возникают случаи заражения в китайских провинциях, которые граничат с российскими регионами.

Начиная с завтрашнего дня и до конца марта вероятность будет оставаться высокая. Наивысшая вероятность проникновения вируса — Москва, Санкт-Петербург и Дальневосточный регион, — отметил эксперт в интервью ФАН.

Врач считает, что пограничные мероприятия не отменят возможность проникновения вируса в нашу страну. Он предложил снизить авиасообщение с КНР, а также приготовиться обеспечивать биологическую безопасность государства.

О вспышке пневмонии нового типа стало известно 31 декабря 2019 года. Очаг эпидемии находится в китайском городе Ухань. По последним данным, новым типом коронавируса заразились более 4,5 тысячи человек. Самое большое количество заболевших выявлено в Хубэе — 2,7 тысячи инфицированных.

Как писал NEWS.ru, распространение коронавируса в Китае пойдёт на спад только в феврале. Об этом заявил ведущий эпидемиолог Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая Цзэн Гуан.