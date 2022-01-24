Вирусолог назвал различия детских и взрослых вакцин от COVID-19

В составе противокоронавирусной вакцины для детей и подростков в пять раз меньше действующего антигена, поскольку иммунитет у подростков способен сформироваться быстрее и с меньшими негативными последствиями. Об этом заявил вирусолог центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Противокоронавирусная вакцина для детей и подростков отличается тем, что в её составе в пять раз меньше действующего начала. Считается, и предварительные результаты это доказали, что дети более восприимчивы к моногенному действию вакцины. Иммунитет, вызываемый вакциной, у них легче возникает и в большем проценте случаев, поэтому можно было сократить действующее начало, — заявил он.

Альтштейн объяснил, что чем больше действующего начала, тем лучше будет иммунизация, но в то же время тем больше будет побочных факторов. Для сохранения иммунной системы подростков используется меньше начала, поскольку дети более чувствительны к действию прививки, однако меньшая концентрация компенсируется отсутствием негативных последствий и нивелируется лучшей реакцией растущего организма.

Ранее Альтштейн прокомментировал гипотезу японских коллег о возможной самоликвидации «дельта»-штамма коронавируса. Он назвал это маловероятным, но допустил снижение заразности данной разновидности COVID.