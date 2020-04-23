Вирусолог: коронавирус вернётся в Россию уже осенью

https://static.news.ru/photo/74a083c4-85f4-11ea-aada-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн оценил вероятность второй волны коронавируса. По его словам, пандемия пришла надолго и даже если она закончится к лету, осенью может быть новый виток заболеваемости.

Похоже, он пришёл к нам надолго! Я думаю, что, может быть, к лету заболеваемость упадёт, но осенью, скорее всего, опять вирус появится, — заявил он в интервью «КП-Санкт-Петербург».

Поэтому, по словам профессора, так важно заранее заниматься разработкой вакцины. Она поможет уберечь от заражения, правда, вирус будет уже не такой опасный.

В России зафиксировано 62,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 4,8 тысячи человек, умерли 555.

В мире насчитывается более 2,6 млн инфицированных. Скончались более 183 тысяч человек, выздоровели свыше 713 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что девять российских разработок вакцин вошли в перечень перспективных вакцин Всемирной организации здравоохранения. Среди них — сразу шесть препаратов, созданных в новосибирском центре «Вектор».