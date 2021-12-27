Виноделы сообщили Мишустину о риске уничтожения вин на 15 млрд рублей

Истечение моратория на действие закона, изменившего классификацию винодельческой продукции, грозит бизнесу потерей товара на 15 млрд рублей, сообщили участники рынка в письме премьер-министру России Михаилу Мишустину. По их данным, в обороте до сих пор находится сотни миллионов бутылок, которые с 1 января 2022 года могут стать контрафактом. Отраслевые союзы и алкогольные компании просят продлить действие моратория на год, пишет «Коммерсант».

Главы Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Союза производителей алкогольной продукции, Федерации рестораторов и отельеров, а также крупных поставщиков алкогольных напитков Beluga Group и Simple Group заявили , что мораторий на действие закона об изменении классификации винодельческой продукции стал лишь отсрочкой, а «правовые пробелы» нового закона не были сняты поправками, на которые рассчитывал бизнес.

В результате с 1 января 2022 года вся винодельческая продукция, поставленная на рынок после принятия нового закона, будет признана контрафактной и подлежит изъятию из оборота. Это приведёт к «колоссальным» убыткам участников рынка, которые вынуждены будут заниматься в том числе и утилизацией продукции. Авторы обращения предлагают продлить мораторий до 31 декабря 2022 года, чтобы реализовать все остатки продукции. Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев сообщил, что некоторые сети уже начали предлагать рекордные скидки на премиальные вина, чтобы распродать запасы до окончания действия моратория.

Ранее Ставцев сообщил, что недорогие импортные вина с географическими идентификаторами быстро распродаются, чего нельзя сказать о премиальных и коллекционных винах. Поэтому в их отношении необходимы дополнительные разъяснения. А генеральный директор саморегулируемой организации «Винодельческий союз» Борис Катрюхин уточнил, что вне закона могут оказаться в том числе винные напитки, тогда как стандарты на такие напитки, как коньяк, вино и игристое вино, уже скорректированы