Вильфанд назвал регионы, в которых будет аномально холодно

https://static.news.ru/photo/8e9cda82-32ad-11eb-a7ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

В ряде регионов России в течение недели ожидается аномально холодная погода с отклонением температуры от нормы на 5–10 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, наиболее ощутимыми станут холода на юго-востоке европейской части России. В ряде регионов столбики термометров опустятся до минус 20–25 градусов, сообщает ТАСС.

В Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областях, Башкортостане, Татарстане, — сказал он о регионах грядущего похолодания. — Холодно также будет в Екатеринбурге, Оренбурге, Кургане, Новосибирске, Омске, Томске.

В этих регионах температура будет ниже нормы на 5–10 градусов, добавил он.

Как сообщал NEWS.ru, в конце ноября Роман Вильфанд заявил также, что температура на севере азиатской части России на 15–20 градусов превышает норму, а на юге европейской части — на 4–7 градусов ниже обычной, что вызывает температурный парадокс.