Вильфанд назвал регионы, в которых будет аномально холодно

В ряде регионов России в течение недели ожидается аномально холодная погода с отклонением температуры от нормы на 5–10 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, наиболее ощутимыми станут холода на юго-востоке европейской части России. В ряде регионов столбики термометров опустятся до минус 20–25 градусов,
В Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областях, Башкортостане, Татарстане, — сказал он о регионах грядущего похолодания. — Холодно также будет в Екатеринбурге, Оренбурге, Кургане, Новосибирске, Омске, Томске.
В этих регионах температура будет ниже нормы на 5–10 градусов, добавил он.
Как сообщал NEWS.ru, в конце ноября Роман Вильфанд заявил также, что температура на севере азиатской части России на 15–20 градусов превышает норму, а на юге европейской части — на 4–7 градусов ниже обычной, что вызывает температурный парадокс.