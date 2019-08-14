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В Интернете набирает популярность видео необычной свадьбы дальнобойщика, который поехал в ЗАГС на кортеже из белоснежных большегрузов. Ролик просмотрели более 13000 пользователей.

Само свадебное торжество состоялось в городе Вичуга Ивановской области 9 августа. Молодожёны решили оригинально подойти к главному событию в своей жизни и заказали для свадьбы габаритные большегрузы. Как отмечает РИА Новости , сам жених работает в сфере грузоперевозок, поэтому достать подробные автомобили не представило большой сложности.

Было три тягача. Уж сколько топлива сожгли, честно, не знаю. Мы не пытались сэкономить, так как, кроме тягачей, которые катались практически пустыми, было еще три джипа и микроавтобус. Муж — дальнобойщик, это была его идея, я поддержала, — рассказала агентству невеста Юлия Гусарова.

По её словам, от свадебного кортежа пришли в восторг не только гости праздника, но и простые жители. Восхищённые комментарии они оставили в соцсетях: «Вот это лимузины, точно ни у кого таких не было, класс!»; «Необычно»; «Молодцы парни».

Ранее News.ru писал, что британцы раскритиковали подвенечный наряд жительницы королевства, которая выбрала для торжества платье с бахромой и завязанными кружевными каблуками. Свою фотографию в подвенечном наряде она выложила в Facebook, однако пользователи не разделили восторга невесты, назвав одеяние «платьем из ада».