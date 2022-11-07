Ветеринар рассказал, как водителям вычислить греющуюся под капотом кошку Ветеринар: чтобы вычислить греющуюся под капотом кошку, нужно постучать по машине

Фото: shutterstock

Чтобы вычислить греющуюся под капотом кошку, следует «бибикнуть» или постучать по машине, рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в разговоре с NEWS.ru. По его словам, громкий звук должен испугать животное, и оно может выбежать.

Просто постучать по капоту, прежде чем сесть в автомобиль, «бибикнуть» не лишним будет. Громкий звук, на самом деле, вспугнет животное. Они могут залезть так, что мы и не заметим при внешнем осмотре. Внешне осмотреть, просто постучать по капоту, третье — кратковременно нажать на клаксон, — сказал Шеляков.

Ветеринар отметил, что при запуске двигателя кошки могут получить травмы, иногда несовместимые с жизнью, поэтому необходимо внимательно осматривать транспортное средство: кошки могут греться в колесных арках на колесе. По мнению Шелякова в этом есть и практический смысл: «может колесо спустило, может лужа какая под машиной».

Ветеринар также объяснил, кошки, скорее, не греются, а сушатся. По словам Шелякова, самая опасная температура, при которой кошка может получить смертельное переохлаждение, — 0 градусов, плюс-минус один, если все это сопровождается туманом, моросью, осадками.

Кошки просто намокают на улице, не могут просушиться, мокрая шерсть теряет все свои теплоизолирующие свойства, и кошки на ветру особенно замерзают и ищут теплую поверхность. Потому что при минус 10-15, наиболее характерны для нашей местности, мы можем видеть, как кошка с удовольствием греют «шубку» на солнце. Для них смертельно именно намокнуть, — объяснил ветеринар.

Шеляков добавил, что большая часть несчастных случаев с автомобилями происходят не в морозы, а именно в ноль градусов. Это связано с тем, что в сырость кошки лезут под капоты, в теплые места.

Ранее Шеляков рассказал, что домашних кошек лучше не кормить одновременно концентратом и натуральными продуктами одновременно. По его словам, владельцу питомца лучше определиться — либо еда в пакетиках, либо «готовить как для себя».