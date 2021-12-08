Ветеринар предупредила, что защитить новогоднюю ёлку от котов не удастся

Огромный интерес котов к новогодним ёлкам в доме побороть не удастся, заявила ветеринар Татьяна Гольнева изданию «Слово и Дело». По её словам, животные воспринимают ёлку как свою игрушку, а движущиеся огоньки гирлянд будят в них охотничий инстинкт. Гольнева советует следить за тем, чтобы питомец не навредил себе во время игр.

По её словам, необходимо отказаться от бьющихся игрушек, а также контролировать, чтобы кот не перегрыз провод гирлянды и не наелся ёлочных иголок.

Настоятельно советую отказаться от дождика в доме, где есть животные. Имеется в виду популярное в советские времена украшение в виде длинных тонких фольгированных нитей. Это очень тонкий лист фольги, который может порезать желудок кошки, из-за чего понадобится хирургическое вмешательство и животное можно не успеть спасти, — сказала Гольнева.

Защитить же праздничную ёлку от «нападения» не получится.

Вам никак не удастся усмирить котика при попытке завалить ёлку — он должен её победить, — заключила ветеринар.

Ранее иммунолог посоветовал перед покупкой живой новогодней ёлки в горшке выяснить, есть ли у человека аллергия. Он объяснил, что почва в питомнике может содержать как плесень, так и перегнившие растения, которые сами по себе являются достаточно сильным аллергеном.