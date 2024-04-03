Ветеринар назвал самый эффективный метод защиты кошек от клещей Ветеринар Шеляков: капли на холку эффективно защищают кошек от клещей

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Капли на холку являются самым эффективным методом защиты кошек от клещей, рассказал NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. По его словам, брызгалки на все тело не помогут, так как кошки считаются очень чистоплотными существами и часто вылизываются.

Для кошек я бы выделил один метод защиты — капли на холку. Ошейники от клещей для кошек не подойдут. Они могут гулять, прыгать с ветки на ветку и случайно застрять. Таблеток для них нет, — отметил Шеляков.

Главный эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Московской области Евгений Артеменко заявил, что сезон клещей начнется в апреле и продлится до сентября. Специалист уточнил, что активная фаза в жизни членистоногих начинается, когда появляются первые проталины.

Ранее Шеляков рассказал, что капли на холку и таблетки являются самыми эффективными способами защиты собак от клещей. Он призвал хозяев питомцев не забывать, что капли действуют всего месяц. В то же время Шеляков отметил, что сейчас могут быть проблемы с поиском зарубежных препаратов. Ветеринар добавил, что ошейник и распылители на все тело, наоборот, являются неэффективными способами защиты собак от клещей.