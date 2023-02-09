Ветеринар назвал лучший способ вырастить здоровых котят Ветеринар Галкин: котят нельзя оставлять в одиночестве, без игр и внимания они вырастут недоразвитыми

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Лучший способ вырастить здоровых котят, кроме полноценного питания — почаще играть с ними, рассказал NEWS.ru ветеринар Богдан Галкин. Эксперт добавил, что у кошек сильно развит охотничий инстинкт, обеспечивающий четвероногих пищей в дикой природе, но домашним питомцам добычу заменили игрушки.

Самый важный инстинкт кошек — охотничий. В дикой природе он обеспечивает их пищей, но домашним питомцам добычу заменили игрушки. Кроме полноценного питания, котятам нужно почаще играть, иначе они могут вырасти не до конца развитыми. Котята с детства реагируют на разные звуки, шорохи и любят погоняться за игрушками, представляя их добычей. Так они развивают ловкость, внимание, реакцию, гибкость, зрение и слух, — отметил Галкин.

Он подчеркнул, что игры полезны и взрослым кошкам для поддержания физической формы. Ветеринар напомнил, что домашние хищники очень сильно социализированы и без внимания хозяина начинают скучать.

Поэтому уделяйте время играм со своим квартирным хищником. Игривость кошки зависит от породы и возраста. Полугодовалому бенгалу на игры надо будет уделять в десять раз больше времени, чем десятилетнему британцу, поэтому так же важно подстраиваться под настроение питомца. Купите палку-дразнилку, игрушечную мышку, шарики, интерактивный комплекс с лакомством, туннель, колесо для бега, — заявил Галкин.

Он также предостерег от использования самодельных игрушек из мелких предметов, бумаги и фантиков, которые кошка может проглотить — ими можно подавиться или вызвать непроходимость кишечника.

Ранее кинолог Владимир Голубев порекомендовал больше времени проводить с питомцем, чтобы тот получал положительные эмоции. Это может повлиять на продолжительность жизни собаки. Специалист также посоветовал чаще гулять с животным и обучать командам.