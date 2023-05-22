«Ветераны России» призвали ввести КТО во всех близких к Украине регионах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Властям в России следует ввести режим контртеррористической операции во всех регионах, которые граничат с Украиной, заявил в разговоре с NEWS.ru руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. Такое мнение он высказал после введение соответствующего режима в Белгородской области в связи с атакой диверсантов ВСУ. Резяпов уверен, что режим КТО можно было ввести в пограничных регионах и раньше.

Я сам нахожусь семь месяцев в качестве добровольца на СВО и думаю, что на все приграничные субъекты надо ввести КТО, наверное, это можно было сделать и раньше, чтобы максимально уничтожить противника, — заявил Резяпов.

При этом руководитель движения предположил, что в регионах более активно начнет действовать гражданская общественность.

Я думаю, представители общественных организаций сейчас тоже начнут реагировать жестче. Считаю, что должны создаваться общины и патрули, обеспеченные необходимым вооружением. То есть режим поменяет некоторые аспекты, но все для защиты граждан, — предположил общественник.

22 мая после атаки диверсантов ВСУ глава Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о введении режима контртеррористической операции в регионе. В области теперь могут удалять людей с отдельных участков местности, контролировать телефонные переговоры, временно отселять граждан в безопасные районы, ограничивать движение транспорта и без препятствий допускать на частную территорию тех, кто участвует в КТО, а сами граждане, передвигаясь по улицам, должны будут иметь при себе спецдокументы.