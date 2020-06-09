Ветерану из ролика про поправки стало плохо из-за оскорблений Навального

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Одному из участников ролика в поддержку поправок в Конституцию РФ стало плохо с сердцем, когда он узнал, как его назвал создатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

Отмечается, что речь идёт о 93-летнем ветеране Великой Отечественной войны Игнате Артеменко. Кроме него в ролике снялись академик РАН Лео Бокерия, актёры Василий Лановой и Иван Охлобыстин, актриса Ирина Купченко,космонавт Олег Кононенко, дизайнер Артемий Лебедев и другие известные общественные деятели. Всех их Навальный назвал позором страны и людьми без совести. Кого Артеменко узнал об этом, ему стало плохо, так что пришлось вызывать скорую помощь

Врач поставил диагноз: ишемическая болезнь сердца на нервной почве, — сообщили родственники ветерана РИА Новости.

Кроме того, родственники считают, что правоохранительные органы должны среагировать на этот инцидент.

На днях в Сети появился ролик, снятый в поддержку поправок в Конституцию РФ. Участие в нём приняли медийные личности, спортсмены и ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко. Однако ролик понравился не всем, особенно он возмутил Навального. Он осудил всех участников этого проекта, назвав их позором страны, предателями и людьми без совести, писал NEWS.ru.