«Верят в ерунду»: ученый разнес доводы уфологов об инопланетянах на Земле Ученый Панчин: нет никаких оснований полагать, что инопланетяне посещали Землю

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Неопознанные летающие объекты существуют, но нет никаких оснований думать, что это обязательно инопланетяне, заявил NEWS.ru член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Панчин. Он напомнил, что люди часто принимали за инопланетные корабли запуски ракеты, атмосферные явления, обычные летательные аппараты и горящие воздушные фонарики. Как отметил ученый, нет никаких оснований полагать, что инопланетяне посещали Землю.

Когда профессора Нолана попросили привести лучшее свидетельство его гипотезы он ответил «вам нужно просто посмотреть, что ваше государство делает сейчас по этому поводу». В США государство чего только не делало, например, был проект Stargate, посвященный выявлению и тренировке экстрасенсов. Он еще вдохновил на создание фильма «Мужчины, пялящиеся на коз» с Джорджем Клуни. Государственные чиновники такие же люди как и все, страдают от тех же ошибок мышления и могут верить в разную ерунду, — сказал Панчин.

По его мнению, уфология не является нормальной наукой.

Ранее профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан заявил, что инопланетяне посещали Землю и все еще остаются здесь. Он допустил, что люди, которые сталкивались с инопланетянами, могли попросту не осознать то, что перед ним существо с другой планеты.

Уфолог Юрий Григорьев рассказал NEWS.ru, что членам Московской уфологической академии удалось расшифровать неземной сигнал и доказать существование инопланетян, которые хотят прямого речевого контакта с людьми. По его словам, сейчас фиксируется «наплыв НЛО со всех сторон», а в России их можно увидеть даже в Москве. Уфолог уверен, что инопланетяне действительно присутствуют в околоземном пространстве.