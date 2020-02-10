https://static.news.ru/photo/688dbb50-4c25-11ea-88c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачи доставили в медицинское учреждение двоих жителей Сыктывкара, которые вернулись из Китая. Пациенты находятся в республиканской инфекционной больнице, сообщили в местном Минздраве.

Медики зафиксировали у туристов «меренные катаральные явления», передаёт «Интерфакс». Эксперты взяли у пациентов материал для исследований, результаты станут известны в ближайшие дни.

По состоянию на утро 10 февраля, количество инфицированных коронавирусом превысило 40 тысяч человек, более 900 человек скончались. При этом свыше 3,2 тысячи заразившихся выздоровели.

Ранее, как писал NEWS.ru, в ВОЗ заявили, что ситуация с 2019-nCoV ещё не достигла пика, поэтому говорить об успешном сдерживании инфекции пока рано.