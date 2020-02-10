Врачи доставили в медицинское учреждение двоих жителей Сыктывкара, которые вернулись из Китая. Пациенты находятся в республиканской инфекционной больнице, сообщили в местном Минздраве.
Медики зафиксировали у туристов «меренные катаральные явления»,
По состоянию на утро 10 февраля, количество инфицированных коронавирусом превысило 40 тысяч человек, более 900 человек скончались. При этом свыше 3,2 тысячи заразившихся выздоровели.
Ранее, как писал NEWS.ru, в ВОЗ заявили, что ситуация с 2019-nCoV ещё не достигла пика, поэтому говорить об успешном сдерживании инфекции пока рано.
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