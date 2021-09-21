Венедиктов ответил на претензии к электронному голосованию в Москве

КПРФ совершила трагическую ошибку, когда призвала своих сторонников не использовать электронное голосование на выборах в Госдуму, считает глава московского штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов. По его мнению, именно такая стратегия привела к поражению кандидатов от этой партии на ДЭГ, что изменило общий результат в пользу единороссов. При этом система электронного голосования работает прозрачнее, чем избирательный процесс на участках, сказал он «Интерфаксу».

Он обратил внимание, что коммунисты и справедливороссы просили людей бойкотировать электронное голосование, в связи с чем их «верные избиратели» отказались от такого способа волеизъявления. В то же время «Единая Россия», ЛДПР и «Новые люди», наоборот, говорили своему электорату о возможности отдать голос онлайн. В результате они получили на ДЭГ больше голосов, чем КПРФ и СРЗП.

Я говорил коммунистам: вы совершаете трагическую ошибку. Тот ваш избиратель, который не может по каким-то причинам прийти на участок, — он просто не пришёл. А куда ему тогда? В онлайн говорят не ходить, в офлайн не могу. Что делать? Это была стратегическая ошибка КПРФ, в избирательных кампаниях бывают стратегические ошибки, — считает журналист.

Венедиктов вспомнил, что на выборах мэра Москвы Сергей Собянин набрал 1,5 млн голосов, а кандидат от КПРФ — 378 тысяч. На выборах в Госдуму «список Собянина» (кандидаты, голосовать за которых призывал градоначальник) получил в общей сложности 1,4 млн голосов, а коммунисты — 869 тысяч. Венедиктов подчеркнул, что «никуда эти голоса не украли».

Также он ответил на обвинения в недоступности системы для внешних наблюдателей. По его словам, это «абсолютная ложь или некомпетентность».

Допуск наблюдателей был, пока шло голосование. После окончания голосования, когда был собран ключ для расшифровки, он был выложен в открытый доступ в Интернете. И каждый человек с 21 часа — любой: вы, я, президент [США Джо] Байден — могут взять этот ключ и расшифровать все 2 млн бюллетеней и сверить результаты. И на это потребуется час-полтора. То есть мы каждого человека сделали наблюдателем, — добавил он.

Венедиктов отметил, что подменить одну транзакцию другой невозможно. Он уверен, что применённые в Москве технологии электронного голосования «гораздо стабильнее и прозрачнее, чем голосование бюллетенями». Основные жалобы были на происходящее на участках.

Я напомню, что такая же история была с КОИБами. Когда несколько лет назад поставили под сомнение голосование в КОИБах, мы открыли их и пересчитали. 997 тысяч бюллетеней пересчитали — разошлось на один. Ну и тут можно, пожалуйста, пересчитывайте. Никто не проверяет — все только разговаривают: верим — не верим. Если говорить, что это вопрос веры, то это к отцу Тихону или к патриарху Кириллу, а не ко мне точно, — заключил он.

В столице после обработки 100% бюллетеней единороссы победили в 13 из 15 одномандатных округов. При этом в предыдущей публикации ЦИК, которая не включала данные по электронному голосованию, в 12 округах лидировали оппозиционные политики, среди которых семь представителей КПРФ.

По предварительным результатам голосования по партспискам в стране «Единая Россия» набрала 49,82% голосов и стала победителем. Ей проиграла КПРФ, показавшая второй результат — 18,93%. Примерно с одинаковым показателем завершились выборы для ЛДПР (7,55%) и партии «Справедливая Россия — За правду» (7,46%). Пятипроцентный электоральный рубеж также преодолела партия «Новые люди» (5,32%). Все названные партии будут представлены в Госдуме. При этом окончательные итоги выборов будут подведены 24 сентября.