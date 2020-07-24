«Вектору» разрешили испытания вакцины от COVID-19 на людях

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от COVID-19 на добровольцах.
Разрешение научному центру предоставил Минздрав РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Центр «Вектор» Роспотребнадзора получил 24.07 разрешение на проведение клинических испытаний вакцины, — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, вакцина будет введена первым добровольцам 27 июля. Это будет осуществляться в рамках протокола клинических испытаний,
24 июля источник в российском правительстве сообщил, что массовое применение российской вакцины от коронавируса станет возможным лишь в январе 2021 года.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в комитете Госдумы по охране здоровья предложили внести вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок.
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