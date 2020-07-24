«Вектору» разрешили испытания вакцины от COVID-19 на людях

https://static.news.ru/photo/3e829558-cdc4-11ea-89c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от COVID-19 на добровольцах.

Разрешение научному центру предоставил Минздрав РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Центр «Вектор» Роспотребнадзора получил 24.07 разрешение на проведение клинических испытаний вакцины, — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, вакцина будет введена первым добровольцам 27 июля. Это будет осуществляться в рамках протокола клинических испытаний, передаёт ТАСС.

24 июля источник в российском правительстве сообщил, что массовое применение российской вакцины от коронавируса станет возможным лишь в январе 2021 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в комитете Госдумы по охране здоровья предложили внести вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок.