Ведущего Первого канала Васильева проверят на дискредитацию ВС РФ Собчак: ведущего Первого канала Васильева проверяют на предмет дискредитации ВС РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Васильев

Ведущего Первого канала, модельера Александра Васильева проверяют на предмет дискредитации Вооруженных сил России, сообщает журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале. По ее словам, поводом для разбирательств может служить составленное на него заявление неизвестным.

Собчак предполагает, что причиной обращения может являться письмо, которое Васильев написал администрации литовского города Висагинас в марте 2022 года. В нем он рассказал о своем негативном отношении к проводимой на территории Украины военной операции.

Васильев написал его в марте, но массово давать новость об этом СМИ начали в мае - начале июня. Примерно тогда же, когда он появился в программе «Сегодня вечером» у Цискаридзе, — отмечает журналистка.

Ранее стало известно, что на предмет дискредитации ВС РФ проверят российского стендап-комика Данилу Поперечного. Объектом проверки станут его посты в соцсетях, в которых он якобы негативно отзывается о военной спецоперации на Украине. Сам Поперечный отрицает свою вину.