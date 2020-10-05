«Ведомости»: в мэрии Москвы обсуждаются сценарии ужесточения карантина

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Московская мэрия разработала несколько сценариев ужесточения карантинных мер по борьбе с коронавирусом, самый жёсткий из них — возращение пропускного режима, сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

По словам инсайдеров, чиновникам предстоит решить, как можно ужесточить меры и при этом «не добить» бизнес. Другой источник, знакомый с ходом обсуждений, заявил , что без улучшения эпидемиологической ситуации стопроцентная самоизоляция будет объявлена в течение двух недель.

Утверждается также, что к 5 октября столичным правительством поручено подключить в метро программное обеспечение, которое блокирует социальные карты пенсионеров и школьников для проезда в метро.

Про введение QR-кодов для передвижения всех москвичей пока речи не идёт. Хотя и это не исключено. Ситуация довольно тяжёлая, больницы уже забиты пациентами, — заявил инсайдер.

Собеседники издания рассказали, что решение об ужесточении карантина будет сложным, так как президенту Владимиру Путину докладывают о вакцине и о том, что ситуация с коронавирусом находится под контролем.

Объяснение придумают, может, скажут, что отпускники вернулись. Уже сейчас в цитатах ответственных лиц начинает проскальзывать, что могут применить более строгие меры, — приводят «Ведомости» слова своего источника.

По словам лидера фракции «Яблоко» в Мосгордуме Максима Круглова, любые ограничения будут вводиться в рамках прежнего указа Собянина «О введении режима повышенной готовности» от 5 марта 2020 года.

Как писал NEWS.ru ранее, в столице удвоение смертности на фоне резкого скачка заболеваемости коронавирусом свидетельствует о том, что болезнь выявляется на поздних стадиях, сообщили медики. Одновременно вирусологи ждут второй волны инфекции в регионах.