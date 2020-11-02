Вдова Михаила Яснова назвала причину смерти поэта

https://static.news.ru/photo/2075795c-1cea-11eb-8e13-fa163e074e61_660.jpg Михаил Яснов Фото: rgdb.ru

Писательница Ася Петрова, вдова поэта Михаила Яснова, раскрыла подробности смерти мужа. По её словам, официальной причиной смерти стали осложнения на фоне коронавирусной инфекции. Сама она, однако, в это не верит.

Мой муж умер от дыхательной недостаточности, вызванной хронической болезнью сердца и правосторонней пневмонией (COVID 19). <...> Кстати, я печёнкой чувствую, что у Миши не было ковида. Это приписка ради личной выгоды, уверена, — написала Петрова в Facebook.

О смерти Яснова стало известно в минувшую среду, 28 октября. Он ушёл из жизни в возрасте 74 лет в Санкт-Петербурге.

Яснов родился в Ленинграде 8 января 1946 года, окончил вечернее отделение филологического факультета ЛГУ. Параллельно работал в издательстве, пройдя путь от грузчика до старшего редактора. После стал заниматься художественным переводом и поэзией для детей. Наиболее известен сборником стихов для детей «Лекарство от зевоты», стихотворением «Чучело-мяучело».

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