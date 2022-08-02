ВЦИОМ: треть россиян не знает, что Земля вращается вокруг Солнца

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Каждый третий россиянин не знает, что Земля вращается вокруг Солнца, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Так, за последние 15 лет этот показатель вырос на семь процентных пунктов. Кроме того, по мнению 21% россиян, первые люди существовали еще во времен динозавров, а 44% жителей страны уверены, что генно-модифицированные продукты способствуют возникновению рака.

Каждый третий россиянин убежден, что Солнце вращается вокруг Земли (35%), за 15 лет показатель вырос на 7 п. п., — говорится в сообщении.

При этом процент неправильных ответов стал ниже по сравнению с данными предыдущих опросов — это говорит о постепенном росте грамотности населения, отметили в исследовательской организации.

Ранее Аналитический центр НАФИ опубликовал результаты исследования, которые показали, что большая часть детей и подростков из России знают цену деньгам, а также желают повысить свою финансовую грамотность. Там отметили, что почти треть подростков в нынешнее время зарабатывают на личные нужды сами.