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Вассерман выступил за отмену платного обучения в России

00:53, 30 августа 2021
Вассерман выступил за отмену платного обучения в России Анатолий Вассерман Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press
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Анатолий Вассерман предложил отменить платное обучение в вузах в России. Страна достаточно богата и может позволить себе это, написал публицист в своём Telegram-канале.

Я бы вообще отменил концепцию платного обучения. Во-первых, потому что страна у нас достаточно богата, чтобы позволить себе учить всех пригодных для обучения. Во-вторых, потому что страна наша слишком малочисленна, чтобы не обучать кого-то из пригодных для обучения, — написал политический консультант.

Вассерман отметил: судя по обширному печальному опыту, «платники» склонны требовать от преподавателей не полноценной учёбы, а удовлетворения их капризов.

Ранее сообщалось, что партия «Справедливая Россия» разрабатывает инициативу, которая введёт запрет на платное обучение в государственных институтах и университетах. Лидер эсеров подчеркнул, что платное обучение является прерогативой частных вузов, а государственные институты должны обеспечивать выполнение конституционной нормы.

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