Вассерман выступил за отмену платного обучения в России

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Похолодание, дожди или даже первый снег придут сразу в несколько регионов России в начале сентября. Об этом сообщается на сайте центра «Фобос».

Синоптики отметили, что дожди и мокрый снег будут в отдельных районах Архангельской, Вологодской и Мурманской областей, а также в Карелии и Коми. Непогода также придёт на север Пермского края и...