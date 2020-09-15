Эсеры хотят запретить платное обучение в государственных вузах

https://static.news.ru/photo/b8b3c868-f800-11ea-9370-fa163e074e61_660.jpg Сергей Миронов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Партия «Справедливая Россия» разрабатывает инициативу, которая введёт запрет на платное обучение в государственных институтах и университетах. Об этом сообщил глава политического образования Сергей Миронов.

Считаем, что коль скоро у нас гарантируется бесплатное получение высшего образования профессионального на конкурсной основе, недопустимо, когда в государственных учебных заведениях у нас все больше и больше платных мест. Мы считаем, что все государственные вузы должны давать образование только бесплатно, — приводит слова Миронова РИА Новости.

Лидер эсеров подчеркнул, что платное обучение является прерогативой частных вузов, а государственные институты должны обеспечивать выполнение конституционной нормы.

По данным Росстата за июль, платное обучение в государственных вузах стало дороже. Больше всех это ощутили студенты Якутии. Там семестр в государственном или муниципальном вузе обходится примерно в 127 тыс. рублей. Кроме того, в тройку лидеров по показателю попали Москва (122 тысячи) и Сахалинская область (110 тысяч).

При этом популярность коммерческих вузов в стране стремительно падает. Число их студентов за пять лет сократилось более чем в два раза. В 2019 году оно составляло 332 тысячи, тогда как в 2014 году — 803,5 тысячи.

Как писал NEWS.ru, ранее лидер «Справедливой России» раскритиковал новые требования «Оскара».