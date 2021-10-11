Вассерман вступил в думскую фракцию «Справедливой России»

Одномандатник-самовыдвиженец телеведущий Анатолий Вассерман вступит во фракцию «Справедливая Россия — За правду» («СР — За правду»). Партия одобрила это решение большинством голосов, сообщили РИА Новости в пресс-службе эсеров.

Фракция «Справедливая Россия — За правду» проголосовала за принятие Вассермана в состав фракции, — цитирует агентство сообщение.

При этом сам Вассерман опроверг сообщение о том, что он вступил в «СР — За правду». По словам депутата, вопрос о членстве в партии не поднимался.

Ранее сообщалось, что Вассерман на выборах набрал 33,66% голосов и обошёл конкурентов Алёну Попову из «Яблока» и Сергея Обухова из КПРФ. Телеведущий ещё до выдвижения в Гоcдуму регулярно выступaл с заявлениями по актуальной международной повестке и политическими консультациями.

После избрания Вассерман заявил, что необходимо менять систему образования. Он считает, что 11 лет — слишком долгий срок, научить необходимым знаниям можно за восемь.