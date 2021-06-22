Вассерман назвал «разумной» статью Путина в немецкой газете Die Zeit

Статья президента России Владимира Путина «Быть открытыми, несмотря на прошлое» в немецкой газете Die Zeit, приуроченная к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, является «разумной» и без «конфронтации с кем-либо конкретно, зато с вполне разумным тезисом о том, что НАТО — явный пережиток, который надо изживать», рассказал в беседе с NEWS.ru публицист и эрудит Анатолий Вассерман.

Российский лидер, говоря о Второй мировой войне, отметил роль антигитлеровской коалиции, «участников Сопротивления, немецких антифашистов, приближавших общую Победу». По мнению журналиста, вклад союзников необходимо помнить.

Нужно помнить, что они (союзники. — NEWS.ru) делали, когда, где и как. Дело в том, что, конечно, коалиция сделала очень много, но большую часть они сделали, когда ясно стало, что мы сами справимся с борьбой против объединённой Европы, — отметил Вассерман.

Говоря о Прямой линии с Путиным, публицист заявил, что на вопрос, который он хотел бы задать президенту, заранее невозможно ответить. Эрудит объяснил, что вещи, интересующие его как политика, «не подлежат разглашению».

Традиционная прямая линия с президентом РФ запланирована на 30 июня. Ответы Путина на вопросы россиян покажут шесть телеканалов — Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», а также будут транслировать радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Мероприятие пройдёт в изменённом формате, отметил пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков. Аудитории в студии не будет.

Ранее сообщалось, что телеведущий Анатолий Вассерман решил пойти на выборы в Государственную думу в качестве самовыдвиженца. Об этом он рассказал на своём сайте. Публицист опубликовал на YouTube видеообращение к жителям Восточного административного округа Москвы, так как планирует избираться по 205-му одномандатному округу (Измайлово, Преображенское).