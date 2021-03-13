Вассерман назвал действенный способ победить коронавирус

https://static.news.ru/photo/4ef93dd8-8412-11eb-91c5-96000091f725_660.jpg Анатолий Вассерман Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Прервать цепь заражений коронавирусом без массовой вакцинации невозможно. Чтобы пандемия сошла на нет, иммунитет должен быть по меньшей мере у трёх человек из четырёх, заявил публицист и политический эксперт Анатолий Вассерман.

Любой вирус рано или поздно ослабевает просто потому, что самые опасные его формы умирают вместе с носителями. Однако процесс этот долгий, поэтому ждать, пока коронавирус оставит только сравнительно безопасные варианты, и надеяться на его естественное ослабление не следует, отметил Вассерман.

В большинстве стран Западной Европы наметился очередной рост заболеваемости, напомнил он.

Подстраховаться с помощью вакцинации публицист хотел бы и сам, но обстоятельства не позволили. Сначала он перенёс коронавирус, а потом наличие антител в организме сделало прививку бессмысленной.

Через два месяца Вассерман снова сдал анализ, в результате которого выяснилось, что от вакцинации ему нужно воздержаться ещё полгода.

Скоро я вновь проверю свой уровень антител и буду действовать, уже исходя из результата, — цитирует политического эксперта «Собеседник».

То обстоятельство, что вакцина против коронавируса была разработана меньше года назад и длительных испытаний не проходила, его не пугает. Вассерман напомнил, что Всемирная организация здравоохранения утвердила два варианта испытаний лекарств — 2,5–3 года для мирного времени и полгода для экстренных случаев, когда уже идёт эпидемия.

Поскольку пандемия началась чуть больше года назад, очевидно, что ни одна вакцина, ни одно лекарство и ни один метод лечения не успели пройти полную программу испытаний для мирного времени. Тем не менее имеются уже достаточно много вакцин, в том числе и в России, которые прошли краткую программу испытаний и значительно сокращают вероятность заражения.

Ранее NEWS.ru писал, что Вассерман, переболев коронавирусом, ни разу не столкнулся с характерными симптомами инфекции.