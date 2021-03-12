Вакцину птичьего гриппа при необходимости в России создадут за полгода

https://static.news.ru/photo/b33a7130-8319-11eb-81c3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вакцину от птичьего гриппа в случае передачи вируса от человека к человеку и угрозы эпидемии могут создать в России в течение пяти-шести месяцев. Об этом сообщил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Он отметил, что «с огромной долей вероятности» россияне в случае распространения птичьего гриппа смогут получить защиту в течение полугода.

Если вдруг такая изменчивость произойдёт, у нас уже существует чётко разработанный алгоритм, как эту вакцину в течение буквально пяти-шести месяцев довести до потребителя. Потому что вакцину от гриппа мы каждый год переделываем заново, — цитирует Вознесенского РИА Новости.

Он добавил, что вакцина, скорее всего, будет зарегистрирована не по упрощенному сценарию, а вполне штатно.

При это, отметил инфекционист, сейчас предпосылок к обострению ситуации нет: заболевших — «всего несколько человек, и эта инфекция не передавалась от человека к человеку». Вознесенский оценил угрозу как незначительную.

Вместе с тем, как ранее писал NEWS.ru, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что новый тип вируса птичьего гриппа, выявленный в феврале у нескольких россиян, скорее всего, скоро мутирует и начнёт распространяться среди людей.