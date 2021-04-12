Вакцину от коронавируса включили в национальный календарь прививок

https://static.news.ru/photo/332ba04c-9b90-11eb-b637-96000091f725_660.jpg Фото: Константин Морозов, пресс-служба министерства обороны РФ

Правительственная комиссия одобрила включение вакцины от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок. Об этом рассказал заместитель председателя Госдумы Александр Жуков. Его слова приводит пресс-служба фракции «Единая Россия».

Предлагается дополнить утверждённый перечень профилактических прививок прививкой против коронавирусной инфекции. Думаю, что это очень важное решение и законопроект быстро поступит в Государственную думу для скорейшего рассмотрения, — сказал Жуков.

Такой шаг потребует 75,8 млрд рублей в 2021–2023 годах. В 2021 году на инициативу планируют выделить почти 31,37 млрд рублей. В последующие годы остаток бюджета распределят поровну. Речь идёт о проекте федерального закона, вносящего изменения в ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что детям в возрасте от 14 до 18 лет могут подойти все три российские вакцины от коронавируса. Для новорождённых будет разработан отдельный препарат, писал NEWS.ru.