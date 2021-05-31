Вакцина «КовиВак» стала доступна в Москве

https://static.news.ru/photo/3adec32c-c29c-11eb-959e-96000091f725_660.jpg Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

В гражданском обороте в Москве появилась вакцина «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова. Об этом пишет РБК со ссылкой на департамент здравоохранения города.

На текущий день в столице стали доступны три тысячи доз препарата. Вакцина поступит в ближайшее время в несколько центров вакцинации. Таким образом, у москвичей появится выбор — каким препаратом защищаться от коронавируса.

Ранее сообщалось, что предельные закупочные цены одной дозы российских вакцин от коронавируса находятся примерно в одном диапазоне и составляют от 842 до 867 рублей. Предельная закупочная цена одной дозы «ЭпиВакКороны» составляет 842 рубля, «КовиВака» — 866 рублей, «Спутника V» — 866,81 рубля. Цены на «Спутник Лайт» пока не объявлены.

Позднее президент РФ Владимир Путин рассказал, что четвёртая вакцина от коронавируса будет запущена в оборот в скором времени. Он напомнил, что в стране удалось быстро создать три собственных эффективных препарата от COVID-19.