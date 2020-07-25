В Японии разработали пластиковые пакеты, разлагающиеся в морской воде

Японская компания Mitsubishi Chemical заявила о разработке пластиковых пакетов, которые помогут бороться с загрязнением океанов.
Как
В настоящее время компания готовится к началу массового производства. Цена одного пакета будет ориентировочно составлять от 12 до 50 иен (11 и 47 американских центов). Это в шесть раз выше цены обычного пакета.
По данным ООН, каждый год в мире производится около 300 млн тонн пластикового мусора. В Мировой океан попадает около 8 млн тонн. Многочисленные исследования показали, что в мышечной ткани и желудках большинства рыб и морских животных были обнаружены полусинтетические целлюлозные волокна, которые используются в текстильной промышленности.
Установлено, что частицы размером 150 микрометров попадают в организм человека и не растворяются, а наночастицы всасываются в кровь. Неизвестно, насколько негативными являются такие последствия. Ученые предполагают, что пластик может быть переносчиком опасных токсинов.
NEWS.ru писал, что учёные Иркутского государственного университета (ИГУ) планируют создать карту распространения микропластика в озере Байкал.
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