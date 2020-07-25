В Японии разработали пластиковые пакеты, разлагающиеся в морской воде

https://static.news.ru/photo/e40c2576-cf7b-11ea-99a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Nekrasov/Global Look Press

Японская компания Mitsubishi Chemical заявила о разработке пластиковых пакетов, которые помогут бороться с загрязнением океанов.

Как сообщает РИА Новости, новая разработка учёных состоит из растворяющегося в воде материала, в состав которого входит, в частности, сахарный тростник. При этом пакет с виду ничем не будет отличаться от пластикового.

В настоящее время компания готовится к началу массового производства. Цена одного пакета будет ориентировочно составлять от 12 до 50 иен (11 и 47 американских центов). Это в шесть раз выше цены обычного пакета.

По данным ООН, каждый год в мире производится около 300 млн тонн пластикового мусора. В Мировой океан попадает около 8 млн тонн. Многочисленные исследования показали, что в мышечной ткани и желудках большинства рыб и морских животных были обнаружены полусинтетические целлюлозные волокна, которые используются в текстильной промышленности.

Установлено, что частицы размером 150 микрометров попадают в организм человека и не растворяются, а наночастицы всасываются в кровь. Неизвестно, насколько негативными являются такие последствия. Ученые предполагают, что пластик может быть переносчиком опасных токсинов.

NEWS.ru писал, что учёные Иркутского государственного университета (ИГУ) планируют создать карту распространения микропластика в озере Байкал.