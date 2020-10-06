В Якутске почти две тысячи школьников отправили на карантин из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Несколько десятков классов в школах Якутска закрыты на карантин. Это связано с зафиксированными случаями заражения коронавирусом и ОРВИ, сообщил начальник управления образования города Алексей Семёнов.

По состоянию на 5 октября карантин объявлен в 65 классах 25 образовательных учреждений, уточнил он. Там обучаются 1803 школьника, из них 1800 детей инфицированы COVID-19, а остальные трое — ОРВИ.

Полностью по очной форме обучения работают 8 школ с 2225 обучающимися. 43 школы используют дистанционный и очный формат — 42 553 обучающихся, — цитирует Семёнова РИА Новости.

По его словам, в образовательных учреждениях, которые работают по очной и очно-заочной формам, ежедневно принимаются меры по недопущению распространения коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Самарской области обсуждают возможность возврата некоторых ограничений в целях борьбы с распространением коронавируса в связи с ростом числа заболевших внебольничной пневмонией и COVID-19 в регионе.