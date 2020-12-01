В Якутии во время зажжения ёлки пурга чуть не унесла Деда Мороза

В якутском посёлке Тикси пурга и ураганный ветер чуть не унесли Деда Мороза, якутского Чысхаана и их свиту. Сказочные зимние персонажи пытались зажечь огни на новогодней ёлке.
Инцидент попал на видео. Кадры
Однако в тот момент порывы ветра достигали 35–40 метров в секунду,
Как
По сообщениям местных СМИ, сильная метель в Булунском улусе началась три дня назад.
Ранее в Тюмени, как писал NEWS.ru, местный житель похитил наряженную новогоднюю ёлку из местного салона красоты. Чтобы совершить дерзкое преступление, он решился на взлом.