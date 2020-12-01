В Якутии во время зажжения ёлки пурга чуть не унесла Деда Мороза

https://static.news.ru/photo/e9485a4a-33e0-11eb-a455-fa163e074e61_660.jpg Фото: САХАМЕДИА

В якутском посёлке Тикси пурга и ураганный ветер чуть не унесли Деда Мороза, якутского Чысхаана и их свиту. Сказочные зимние персонажи пытались зажечь огни на новогодней ёлке.

Инцидент попал на видео. Кадры обнародовало «Сахамедиа». Попытка, впрочем, увенчалась успехом: огни на ёлке загорелись. Метель не помешала праздничной церемонии.

Однако в тот момент порывы ветра достигали 35–40 метров в секунду, передаёт РИА Новости.

Как рассказал NewsYkt представитель культурно-спортивного комплекса, где происходило мероприятие, эта ель уже неоднократно проверена сильными ветрами. Однако её устанавливают на специальной конструкции, поэтому за сохранность символа Нового года не беспокоятся.

По сообщениям местных СМИ, сильная метель в Булунском улусе началась три дня назад.

Ранее в Тюмени, как писал NEWS.ru, местный житель похитил наряженную новогоднюю ёлку из местного салона красоты. Чтобы совершить дерзкое преступление, он решился на взлом.