«Пик пройден»: в ВОЗ оценили темпы роста заболеваемости в России

Россия, вероятно, прошла пик заболеваемости коронавирусом в данной волне, заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в эфире телеканала «Россия 1». Он подчеркнул, что «успех сегодня не обещает успеха в будущем». В связи с этим Клюге попросил граждан России «и дальше придерживаться превентивных мер правительства».

Если смотреть на 53 страны в Европейском регионе, мы видим рост заболеваний в западных странах, в Германии, Австрии, Дании, Ирландии. В Израиле с сентября число случаев сокращается, после точечной бустерной вакцинации. В восточной части, я бы назвал Белоруссию, Россию, Болгарию, Румынию, в этих странах, судя по всему, пик пройдён, — сказал он.

Клюге отметил, что «в некоторых странах Восточной Европы» пик пройден и начинается снижение заболеваемости, однако сокращения числа смертей пока не наблюдается.

Ранее вирусолог центра имени Гамалеи Александр Бутенко заявил, что волна заболеваемости коронавирусом в России начала отступать. Если тенденция сохранится, всплеск заболеваемости может скоро закончиться. При этом он подчеркнул, что речь о завершении пандемии не идёт, поэтому необходимо и далее соблюдать меры безопасности и прививаться.

Его коллега Анатолий Альтштейн, в свою очередь, отметил, что «дельта»-штамм является пиком патогенности коронавируса. Поэтому учёным есть смысл сосредоточиться на лечении заболеваний именно от этого штамма.