В ВОЗ рассказали, как отличить грипп от коронавируса

https://static.news.ru/photo/77699c8e-2492-11eb-a1a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проявления коронавируса и гриппа у инфицированного человека крайне схожи, однако у COVID-19 есть целый ряд отличительных симптомов, которые могут помочь достаточно точно определить, что пациент болен именно им, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Среди схожих с гриппом симптомов коронавируса в ВОЗ выделили кашель, насморк, боль в горле, лихорадку и усталость. В то же время COVID-19, который способен проявляться таким образом, отличается от гриппа, передаёт РИА Новости.

Однако COVID-19 может вызвать дополнительные симптомы, такие как потеря чувства вкуса и обоняния, одышка, — сказано в заявлении ВОЗ.

COVID-19 также имеет тяжёлую форму, среди симптомов которой — одышка, отсутствие чувства голода, боль или ощущение сдавленности в груди, а также температура выше 38 градусов.

В ВОЗ напомнили, что человек с такими симптомами должен немедленно обратиться к врачу. При лёгком течении болезни к врачу должны обязательно обращаться пожилые люди, дети до пяти лет и беременные женщины.

Как сообщал NEWS.ru, ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, насколько опасна бессимптомная форма COVID-19. По его мнению, бессимптомный пациент фактически не является больным, а представляет собой заразившегося и носителя вируса. Для самого пациента лёгкая форма — это наиболее безопасный способ перенести болезнь.

Напомним, вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова уже заявляла, что заражение коронавирусной инфекцией нового типа проходит в бессимптомной форме в 31% случаев.