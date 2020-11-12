Иммунолог рассказал, насколько опасна бессимптомная форма COVID-19

https://static.news.ru/photo/e6566300-246c-11eb-bc3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Если пациент переносит новый коронавирус в бессимптомной форме, то это является для него наилучшим вариантом по целому ряду причин, заявил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Врач отметил, что такая форма течения COVID-19 не является опасной для самого пациента, которого в таком случае даже нельзя считать больным. При бессимптомном течении коронавируса речь идёт лишь о заражении и носительстве.

Бессимптомное течение инфекции ничем для человека не опасно, <...> при нём человек не испытывает никаких болезненных ощущений, нет воспалений и отклонений в состоянии здоровья, — приводит РИА Новости слова врача в эфире НСН.

Как сообщал NEWS.ru, ранее учёные уже неоднократно называли причины, по которым у одних людей коронавирус протекает в тяжёлой форме, а у других — без симптомов. Это может быть связано с толерантностью к инфекции и не иметь отношения к хорошему иммунитету, заметили они.